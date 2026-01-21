Haberler

Eskişehir'de barınaktaki köpeklerin birbirlerine zarar verdiği iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam Alanı'nda barınan köpeklerin birbirlerine zarar verdiği görüntüler üzerine soruşturma başlattığını duyurdu. Belediyenin yaptığı açıklamada, hayvan hakları ve etik sorumluluk anlayışının gereği olarak olayın tüm yönleriyle araştırılacağı vurgulandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam Alanı'nda barınan köpeklerin birbirlerine zarar verdiği anlara ait görüntüler üzerine soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Belediyenin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Büyükşehir Belediyesine ait Doğal Yaşam Alanı'nda yaşandığı iddia edilen bir olayla ilgili servis edilen görüntülerin incelendiği belirtildi.

"Hepimizi derinden üzen görüntülerle ilgili olarak başlattığımız soruşturma sürüyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan hakları, yaşam hakkı ve etik sorumluluk anlayışımızla asla bağdaşmayan görüntüleri tüm yönleriyle araştırıp olayı aydınlatacağız. Hayvanların yaşam hakkını korumak, onlara güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmak en temel sorumluluğumuz. Bu sorumluluk gereği, hem idari hem de hukuki tüm süreçleri şeffaflıkla yürütecek ve kamuoyunu sonuçla ilgili bilgilendireceğiz."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu