Eskişehir'de barınaktaki köpeklerin birbirlerine zarar verdiği iddiası

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam Alanı'nda barınan köpeklerin birbirlerine zarar verdiği anlara ait görüntüler üzerine soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Belediyenin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Büyükşehir Belediyesine ait Doğal Yaşam Alanı'nda yaşandığı iddia edilen bir olayla ilgili servis edilen görüntülerin incelendiği belirtildi.

"Hepimizi derinden üzen görüntülerle ilgili olarak başlattığımız soruşturma sürüyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan hakları, yaşam hakkı ve etik sorumluluk anlayışımızla asla bağdaşmayan görüntüleri tüm yönleriyle araştırıp olayı aydınlatacağız. Hayvanların yaşam hakkını korumak, onlara güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmak en temel sorumluluğumuz. Bu sorumluluk gereği, hem idari hem de hukuki tüm süreçleri şeffaflıkla yürütecek ve kamuoyunu sonuçla ilgili bilgilendireceğiz."