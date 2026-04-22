Sürücüsünün direksiyonda rahatsızlandığı araç, cip ile bariyerlere çarpıp alev aldı

Eskişehir'de 69 yaşındaki Abdullah E., kullandığı hafif ticari araçta rahatsızlanarak direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç, önündeki cipe ve yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Abdullah E. çevredekilerin yardımıyla araçtan kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir-Bursa kara yolunda Abdullah E., 26 SL 025 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken rahatsızlandı. Kontrolün kaybolduğu araç, önünde giden Mustafa Ö. yönetimindeki CT 29 BDR yabancı plakalı cipe, ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra motor bölümünden alev aldı. Yangını fark eden çevredekilerin yardımıyla yanan araçtan çıkarılan Abdullah E., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçtaki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
