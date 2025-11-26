Eskişehir'de Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. Yılı Konferansı Düzenlendi

Eskişehir'de, denetimli serbestlik sisteminin 20'nci yılı dolayısıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğiyle konferans düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Türk Ceza Adalet Sistemi'nde 20. Yılında Denetimli Serbestlik" başlıklı konferansın açılışında konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Türk Ceza Adalet Sistemi'nde modern ve insan odaklı olan denetimli serbestlik uygulamalarını 20. yılına ulaştırmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Denetimli serbestlik sisteminin 2005 yılında hukuki temellerine kavuştuğunu kaydeden Karakülah, "Bu 20 yıllık süreç, denetimli serbestlik Türk hukuk sistemi içerisindeki yerini sağlamlaştırdı. Uygulama alanını genişletti ve profesyonel bir yapıya kavuştu. Bir dönüşümün hikayesidir." ifadelerini kullandı.

Karakülah, denetimli serbestlik sisteminin sadece bir infaz yöntemi ya da erken tahliye aracı olmadığının altını çizerek, sistemin ceza hukuku yaptırımlarının bireyselleştirilmesi ilkesini hayata geçiren, onarıcı adalet anlayışını ön plana çıkaran sosyal bir rehabilitasyon sistemi olduğunu kaydetti.

Denetimli serbestlik uygulamalarının akademik ve adli açıdan kapsamlı bir şekilde incelenmesinin uygulama birliğini güçlendirmeye ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Karakülah, şunları kaydetti:

"Denetimli serbestliğin geleceği daha fazla uzmanlaşma, elektronik takip sistemlerinin daha etkin kullanımı, üniversitelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla daha güçlü işbirlikleri ve en önemlisi onarıcı adalet felsefesinin sistemin tüm kılcallarına nüfuz etmesiyle şekillenecektir. Değerli hukuk öğrencileri, sizler geleceğin hakim, savcı ve avukatları olarak, bu modern infaz rejimini sadece kanun maddelerinden ibaret görmemelisiniz. Kanunların arkasındaki insan odaklı felsefeyi de benimsemelisiniz. Unutmayınız ki adalet sadece cezalandırmak değil aynı zamanda iyileştirmek ve fırsat vermektir."

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise denetimli serbestlik uygulamalarının önemine dikkati çekerek, "Üniversite olarak sadece eğitim ve araştırma yapmanın yanı sıra farklı alanlarda çalışmalar ortaya koymaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin katıldığı konferansta, 3 ayrı konu başlığında akademisyenler tarafından sunum gerçekleştirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Vali Yardımcıları Yakup Güney ve Adem Keleş tarafından konferansa katkı sağlayan akademisyenlere plaket takdim edildi.