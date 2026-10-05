Haberler

Eskişehir'de denetimde 25 bin 408 araç ve sürücü kontrol edildi, 4 bin 876 ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valiliği, 28 Eylül-4 Ekim'deki trafik denetimlerinde 25 bin 408 araç ve sürücünün kontrol edildiğini bildirdi. Denetimlerde 4 bin 876 ceza uygulandı, 281 sürücü trafikten men edildi, 109 sürücünün ehliyetine el konuldu; aynı dönemde 97 trafik kazası meydana geldi.

Eskişehir Valiliği, polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 25 bin 408 araç ve sürücünün kontrol edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla 28 Eylül-4 Ekim'de yürütülen denetimlerde, 25 bin 408 araç ve sürücüye yönelik farklı alanlarda kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Ekiplerce 2 bin 822 yük taşımacılığı yapan araç, 651 motosiklet ve 550 yolcu taşımacılığı yapan araç denetlendi. Ayrıca 2 bin 738 sürücüye yönelik alkol denetimi ve 5 bin 488 emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

Denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere 4 bin 876 trafik cezası uygulandı. 281 sürücü trafikten men edilirken, 109 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aynı dönemde Eskişehir genelinde 52 yaralanmalı, 1 ölümlü ve 44 hasarlı olmak üzere toplam 97 trafik kazası meydana geldi.

Trafik ekiplerinin denetimleri kapsamında ayrıca 13 bin 159 diğer kontroller gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

Trafik yavaşlayınca olanlar oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Canlı yayında madara oldu

'Annem hasta' deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi

Aman dikkat! İş yerinizden izin alırken iki kez düşünün
'Akın Gürlek'in yerine geçecek' denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu

"Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen isim sessizliğini bozdu
Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi

Galatasaray'da Icardi sürprizi! Bunu kimse tahmin edemezdi
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt

Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması

Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim

İtalyan basınına verdiği röportaj Türk halkını delirtecek cinsten

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ittifak için dört partinin kapısını çaldı iddiası

Özgür Özel'in ittifak için 4 partinin kapısını çaldı