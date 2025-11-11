Eskişehir'de Cinayet: Zanlı Emirdağ'da Yakalandı
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde alacak meselesi nedeniyle başına demir çubukla vurduğu kişiyi öldüren zanlı Y.N, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yakalandı. Zanlı, aşevinde çorba içerken gözaltına alındı ve Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini çoban olarak tanıtan şüpheli Y.N'yi Emirdağ Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki aşevinde çorba içerken yakaladı.
Zanlı, işlemlerinin ardından Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Polis ekiplerinin zanlıyı yakalama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Y.N, dün, alacak meselesi nedeniyle kavga ettiği Ahmet Çalık'ın başına demirle vurarak öldürmüş, zanlının kaçtığı araç, Sivrihisar ilçesi yakınlarında kaza yapmış halde bulunmuştu.