Eskişehir'de çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, adliyeye getirildi.

Polis ekiplerince dün gözaltına alınan Arda K'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özel harekat polisleri eşliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirilen Arda K, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Hastane ile adliye çevresinde çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, dün Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K, bazı kişilere bıçakla saldırmıştı.

Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.