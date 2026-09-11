Eskişehir'de bir kişi araç içinde ölü bulundu
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde araç içinde hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde araç içinde hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Merkez Yeni Mahallesi Porsuk Bulvarı Porsuk Boyu Sokak'taki park halinde bulunan hafif ticari aracın içinde hareketsiz birini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 68 yaşındaki Mahir Fikri Arsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Arsoy'un ölüm nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA