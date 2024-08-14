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23 yaşındaki Sinem'in sır ölümü! İntihar ihbarı yapan sevgili tutuklandı

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Eskişehir'de "Kız arkadaşım intihar etti" ihbarıyla olay yerine giden ekipler 23 yaşındaki Sinem'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evde bulunan 28 yaşındaki erkek arkadaşı ise çelişkili ifade verince gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de intihar ihbarı alan ekipler olay yerine gittiğinde 23 yaşındaki Sinem Ç.'yi ölü buldu. Genç kadının çelişkili ifade veren erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVE GİDEN EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Eskişehir'de "Kız arkadaşım intihar etti" ihbarıyla olay yerine giden ekipler 23 yaşındaki Sinem'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evde bulunan 28 yaşındaki erkek arkadaşı ise çelişkili ifade verince gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli tutuklandı.

Büyükdere Mahallesi Karakaya Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katındaki evde yaşayan 23 yaşındaki Sinem Ç'ninintihar ettiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz yattığı görülen genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin gittiği sırada evde bulunan ve Sinem Ç'nin intihar ettiğini öne süren 28 yaşındaki erkek arkadaşı A.Ö. çelişkili beyanları üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumundan alınacak raporun ardından belirlenecek Sinem Ç'nin cenazesinin morgdan teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

3-sayfa Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

ARSLANOĞLU Hakan:

Emniyet şüpheli ölüm olayını 2 gün içinde çözer. Cinayet masası hiç bir şüpheli ölümü çözümlemeden dosyasını rafa kaldırmaz. Hepsi görevinde başarılı polisler.

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1
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mustafa genç:

arkadaş ve sevgili seçerken dikkat etmezseniz sonuçlar ağır oluyor bazı kızlar açıkça psikopat seviyorum diyor şaka gibi

5
1
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