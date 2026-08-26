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Eskişehir'de seyyar satıcıya bıçaklı saldırı

Eskişehir'de seyyar satıcıya bıçaklı saldırı
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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan seyyar satıcı yaralandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan seyyar satıcı yaralandı.

Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak'ta seyyar satıcılık yapan İ.D'ye (54) henüz bilinmeyen nedenle tanımadığı kişi tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

Seyyar satıcı İ.D, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı İ.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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