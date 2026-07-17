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Eskişehir'de belediye otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı

Eskişehir'de belediye otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı
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Eskişehir Tepebaşı'nda belediye otobüsünün çarptığı 7 yaşındaki K.H. yaralandı. Çocuk, vatandaşların yardımıyla otobüsün altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı çocuk yaralandı.

S.T.(45) idaresindeki 26 AEU 543 plakalı şehir içi toplu ulaşımda kullanılan belediye otobüsü, Gazi Yakup Satar Caddesi'nde 7 yaşındaki K.H'ye çarptı.

Otobüsün altında kalan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Yaralı oK.H, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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