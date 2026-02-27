Haberler

Eskişehir'de balkondan düşerek yaralanan kişinin evinde eşinin cesedi bulundu

Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde balkondan düşen Mehmet K'nin evinde eşi Sevim Özdemir'in cansız bedeni bulundu. Olayda Mehmet K yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Sevim Özdemir'in birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde evinin balkonundan düşerek yaralanan kişinin evinde, eşinin cansız bedeni bulundu.

Zafer Mahallesi Özaydın Sokak'ta bulunan bir apartmanın 7. katında ikamet eden 58 yaşındaki Mehmet K, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin evin kapısını açmasının ardından içeri giren polis ekipleri, Mehmet K'nin eşi 50 yaşındaki Sevim Özdemir'i hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede, Özdemir'in birkaç gün önce öldüğü tespit edildi.

Balkondan düşerek yaralanan Mehmet K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sevim Özdemir'in cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Apartman sakinlerinden Engin Savur, gazetecilere, sabah gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Apartmanda küçük çocuklar var. Çocuk düştü sandık. Eşim ön taraftaki pencereden baktı, bir şey göremedi. Diğer komşular, 'Mehmet ağabey düştü' dedi. Arka taraftan baktık. Birinci katta sundurma var onun üzerine düşmüş. 'Eşine haber verdiniz mi?' diye konuştuk kendi aramızda. Meğer eşi ölmüş." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
