Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı

Eskişehir'de Adalet Bakanlığı ile Yeşilay Cemiyeti arasındaki Bağımlılıkla Mücadelede İşbirliği Protokolü kapsamında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Savcısı Barış Tığlı başkanlığında düzenlenen toplantıya, ceza infaz kurumları, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi yöneticileri katıldı.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arasında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Kaynak: AA