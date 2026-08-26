Haberler

Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı

Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanlığı ve Yeşilay protokolü kapsamında Eskişehir'de koordinasyon toplantısı yapıldı. Cumhuriyet Savcısı başkanlığında bir araya gelen kurum yöneticileri, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Eskişehir'de Adalet Bakanlığı ile Yeşilay Cemiyeti arasındaki Bağımlılıkla Mücadelede İşbirliği Protokolü kapsamında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Savcısı Barış Tığlı başkanlığında düzenlenen toplantıya, ceza infaz kurumları, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi yöneticileri katıldı.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arasında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Kaynak: AA
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

Sezonun yarısını kapattı
Transfer iptal olacak! Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi

Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
Avcılar’da koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı

Koltukta uzandığı sırada iş makinesi dairenin duvarını yıktı
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi

Alkollü Rus müşterinin talebi kuryeyi şaşkına çevirdi
Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var