Eskişehir'de Baba, 5 Yaşındaki Çocuğunu Darbetti
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir baba, markette 5 yaşındaki çocuğunu darbetti. Olay sonrası gözaltına alınırken, darbedilen çocuk koruma altına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir markette 5 yaşındaki çocuğunu darbeden baba gözaltına alındı.
Emek Mahallesi'ndeki markette bir kişinin yanındaki çocuğu darbettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Görüntülerde C.E'nin 5 yaşındaki oğlunu darbettiğini belirleyen ???????Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Darbedilen çocuğun ise koruma altına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel