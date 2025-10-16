Haberler

Eskişehir'de Baba, 5 Yaşındaki Çocuğunu Darbetti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir baba, markette 5 yaşındaki çocuğunu darbetti. Olay sonrası gözaltına alınırken, darbedilen çocuk koruma altına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir markette 5 yaşındaki çocuğunu darbeden baba gözaltına alındı.

Emek Mahallesi'ndeki markette bir kişinin yanındaki çocuğu darbettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görüntülerde C.E'nin 5 yaşındaki oğlunu darbettiğini belirleyen ???????Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Darbedilen çocuğun ise koruma altına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
