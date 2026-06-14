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Eskişehir'de atıyla gölete giren kişi öldü

Eskişehir'de atıyla gölete giren kişi öldü
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Eskişehir Tepebaşı'nda atıyla Keskin Göleti'ne giren 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu boğularak hayatını kaybetti. Olayda atı da telef oldu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde atıyla gölete giren kişi hayatını kaybetti.

Keskin Mahallesi'ndeki Keskin Göleti'ne atıyla giren 34 yaşındaki Enis Yasin Karacaoğlu, kısa sürede gözden kayboldu.

Kendisini uzaktan gören bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda göletten çıkarılan Karacaoğlu, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Enis Yasin Karacaoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karacaoğlu'nun gölete girdiği atının da telef olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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