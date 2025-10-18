Eskişehir'de Asayiş ve Trafik Uygulaması

Haberler

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı ilçesindeki 71 Evler Mahallesi'nde asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında, araçlarda denetim ve umuma açık iş yerlerinde kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı ilçesindeki 71 Evler Mahallesi'nde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mahallenin tüm giriş ve çıkış noktalarında uygulama noktaları oluşturan ekiplerin durdukları araçlarda denetim yaptıkları belirtildi.

Ekiplerin, eş zamanlı olarak bölgede bulunan kıraathane ve benzeri umuma açık iş yerlerinde kimlik kontrolleri gerçekleştirildiği kaydedildi.

Uygulamaya asayiş, narkotik, trafik ve yunus ekiplerinin yanı sıra çevik kuvvet timlerinin de destek verdiği bildirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
