Eskişehir'de asayiş uygulamasında 2 bin 322 kişi sorgulandı
Eskişehir kent merkezinde polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 bin 322 kişi, 91 işletme ve 105 araç kontrol edildi. Uygulamada arama kaydı bulunan 3 kişi yakalanırken, bazı işletmelere evrak eksikliği nedeniyle ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şubesi koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde, farklı birimlerden 500'ün üzerinde personel görev aldı.
Uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı, evrak eksiği bulunan 3 işletme de tespit edildi.
Ayrıca trafik kontrollerinde kusurlu bulunan 3 araca farklı maddelerden toplam 43 bin 733 lira idari para cezası uygulandı.