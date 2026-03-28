Eskişehir'de asayiş uygulamasında 2 bin 322 kişi sorgulandı

Eskişehir'de asayiş uygulamasında 2 bin 322 kişi sorgulandı
Eskişehir kent merkezinde polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 2 bin 322 kişi, 91 işletme ve 105 araç kontrol edildi. Uygulamada arama kaydı bulunan 3 kişi yakalanırken, bazı işletmelere evrak eksikliği nedeniyle ceza kesildi.

Eskişehir kent merkezinde polis tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şubesi koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde, farklı birimlerden 500'ün üzerinde personel görev aldı.

Kent merkezindeki birçok noktada yapılan denetimlerde 2 bin 322 kişi, 91 işletme ve 105 araç kontrol edildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı, evrak eksiği bulunan 3 işletme de tespit edildi.

Ayrıca trafik kontrollerinde kusurlu bulunan 3 araca farklı maddelerden toplam 43 bin 733 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! ATMACA füzesine yeni yetenek

Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabet vurdu
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu

İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme

UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba

İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba
Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! ATMACA füzesine yeni yetenek

Savaş sürerken Türkiye'den gövde gösterisi! Tam isabet vurdu
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu

Yenildikleri maçtan sonra yaptıklarına bakar mısınız!
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

Sosyal medyayı sallıyorlar