Eskişehir'de asayiş denetiminde 147 kişiye kimlik kontrolü yapıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan bir parkta çok sayıda polis ekibinin görev aldığı geniş çaplı denetimde 147 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan bir parkta çok sayıda polis ekibinin görev aldığı geniş çaplı denetimde 147 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda birimden 2 tim yunus polisinin, 27 polis memurunun ve 4 bekçinin görev aldığı geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirildi.
Kanlıkavak Parkı'nda gerçekleştirilen denetimde, 147 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.
Denetimlerde, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner