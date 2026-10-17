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Eskişehir'de araçta 2 kilogram uyuşturucu bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin operasyonunda durdurulan araçta dedektör köpeğiyle yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan bir araçta dedektör köpeğinin yardımıyla yapılan aramada 2 parça halinde toplam 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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