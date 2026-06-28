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Aparttaki odasında ölü bulundu

Aparttaki odasında ölü bulundu
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Eskişehir'de arkadaşlarıyla kaldığı apartta sabah hareketsiz bulunan Murat Doruk (30) hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli görülen genç için soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de Murat Doruk (30), arkadaşlarıyla kaldığı aparttaki odasında ölü bulundu. Doruk'un şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Doruk, dün gece iki arkadaşıyla birlikte aparta geldi. Sabah uyandıklarında Doruk'a ulaşamayan arkadaşları, odasını kontrol etti. Doruk'un hareketsiz yattığını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Doruk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü şüpheli görülen Doruk'un cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Doruk'un kesin ölüm nedeni, otopsi işlemlerinin ardından netlik kazacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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