Polise direnen alkollü sürücü biber gazı ile etkisiz hale getirildi

ESKİŞEHİR'de polisin ihtarına uymayıp kaçan alkollü otomobil sürücüsü Y.O. (24), takip sonucu yakalandı. Polis ekiplerine direnen Y.O., biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde polis ekipleri geç saatlerde durumundan şüphelendikleri 26 AOT 969 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Y.O. otomobille kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu sürücü kısa sürede yakalanan Y.O., araçtan indikten sonra polis ekiplerine direndi. Çok sayıda polisin müdahale ettiği Y.O., biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi ve kelepçelenerek ekip otosuna bindirildi. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen Y.O., alkolmetre ile muayeneyi kabul etmemesi üzerine hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı