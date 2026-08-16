Eskişehir’de alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza yazıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza yazıldı.
Hoşnudiye Mahallesi İşbulma Sokak'ta polis ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimde durdurulan 26 ADT 492 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ç'nin, yapılan testte alkollü olduğu belirlendi.
Sürücüye polis ekiplerince alkollü araç kullandığı için işlem yapıldı.
Sürücünün yakınları ise görüntü çeken basın mensubuna tepki gösterdi.
Kaynak: AA