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Eskişehir'de Alkollü Şüpheli Camilerde Kur'an-ı Kerim Yırttı

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Eskişehir'de alkollü olduğu belirlenen bir şüpheli, girdiği 2 camide bulunan Kur'an-ı Kerim'leri yırttı. Şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de girdiği 2 camide Kur'an-ı Kerim'leri yırttığı iddiasıyla gözaltına alınan alkollü şüpheli tutuklandı.

Vişnelik Mahallesi'ndeki Beyazıt Cami'ne gelen M.E.S. (25) cami içindeki dolapta bulunan Kur'an-ı Kerim'i yırttı.

Bir süre sonra Arifiye Mahallesi'ndeki Reşadiye Cami'ne giderek dolaptaki Kur'an-ı Kerim'i de yırtan M.E.S'yi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, şüpheli M.E.S'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünde alkollü olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.E.S'nin savcılık sorgusunda, "Kuran-ı Kerim'i yırtığımı kabul ediyorum ancak alkollüydüm, onun etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirdim. Bu olay nedeniyle pişmanım." dediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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