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Eskişehir'de akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, başka bir araca çarpmamak için manevra yapan sürücü İ.B.'nin kontrolünden çıkan otomobil, bir akaryakıt istasyonunun girişindeki makete ve tabelaya çarptı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İ.B. (28), idaresindeki 06 BVT 294 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunda başka bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, akaryakıt istasyonunun girişinde bulunan makete ve tabelaya çarptı.

Kazada, araç sürücüsü İ.B, yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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