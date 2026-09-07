Eskişehir’de 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi'ndeki 7 katlı binanın ikinci katında annesi ve 2 kardeşiyle yaşayan Nurdan Şen, kız kardeşi tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Nurdan Şen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

İnceleme yapmak için adrese gelen belediye tabibi tarafından Şen'in ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA