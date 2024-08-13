Eskişehir'de 5 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede (2)

VALİ AKSOY YARALILARI ZİYARET ETTİ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şüpheli Arda K.'nin bilgisayar oyunundan etkilenerek sokakta bıçakladığı yaralılardan N.Ö.'yü Şehir Hastanesi'nde, C.Ö ve T.A.'yı ise tedavi gördüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Eskişehir Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde bıçakla yaralama olayı sonrası yaralanan vatandaşlarımızı hastanede ziyaret etti. Genel durumu hakkında bilgi alan sayın valimiz, acil şifalar dileyerek geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi. Diğer 2 yaralının hastane yoğun bakımdaki tedavisinin de sürdüğü belirtildi.

TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Adliyeye getirilen şüpheli Arda K. ise savcılık sorgusunun ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.