Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 5 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede (2)

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, bilgisayar oyunundan etkilenerek sokakta bıçakladığı yaralılardan birini Şehir Hastanesi'nde, diğerlerini ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Şüpheli Arda K. ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

VALİ AKSOY YARALILARI ZİYARET ETTİ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şüpheli Arda K.'nin bilgisayar oyunundan etkilenerek sokakta bıçakladığı yaralılardan N.Ö.'yü Şehir Hastanesi'nde, C.Ö ve T.A.'yı ise tedavi gördüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Valilik sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Eskişehir Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde bıçakla yaralama olayı sonrası yaralanan vatandaşlarımızı hastanede ziyaret etti. Genel durumu hakkında bilgi alan sayın valimiz, acil şifalar dileyerek geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi. Diğer 2 yaralının hastane yoğun bakımdaki tedavisinin de sürdüğü belirtildi.

TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Adliyeye getirilen şüpheli Arda K. ise savcılık sorgusunun ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yunus Emre Devlet Hastanesi Şehir Hastanesi Hüseyin Aksoy Bilgisayar Eskişehir Hukuk Güncel Haberler

Fenerbahçe elenirse ne oluyor, UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor? Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe Lille ihtimaller ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kruniç oynuyor mu? Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'inde Kruniç var mı? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE LİLLE) EXXEN spor canlı izle! 13 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? FENERBAHÇE LİLLE MAÇI NE ZAMAN? Fenerbahçe Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE LİLLE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Ağustos Fenerbahçe Lille maçı nereden izlenir? Fenerbahçe Lille ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını CANLI nereden izlenir? Ludogorets Karabağ ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını CANLI nereden izlenir? Al Hilal Al Ahli ne zaman, saat kaçta, maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını CANLI nereden izlenir? #9917 MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 13 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti? Begonvil çiçeği anlamı nedir, neyi temsil eder? Begonvil çiçeği ne zaman açar? MasterChef Düello kim kazandı? 13 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? 30 AĞUSTOS MESAJLAR 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama sözleri neler? 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Ağustos Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Dolap Begiri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dolap Begiri filmi ne zaman, nerede çekildi? Dolap Begiri filmi gerçek mi? Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sahte Kabadayı filmi ne zaman, nerede çekildi? Sahte Kabadayı filmi gerçek mi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Küçük Esnaf filmi ne zaman, nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi gerçek mi?
title