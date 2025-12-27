Haberler

Eskişehir'de 5 bin litre etil alkol ele geçirildi

Eskişehir'de 5 bin litre etil alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alpu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 5 bin litre etil alkol ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde 5 bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, Alpu ilçesinde bir kişinin etil alkol bulundurduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Belirlenen iş yerinde yapılan aramalarda, 5 bin litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda bir zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş

Eşinin katiliyle dakikalarca sohbet etmiş