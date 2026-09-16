Eskişehir'de 46 sikke ve tarihi eser niteliğinde kılıç ele geçirildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 46 sikke ile tarihi eser niteliğinde kılıç ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir şüphelinin tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada, Helenistik döneme ait 46 sikke???????, tarihi eser niteliğinde kılıç ve 2 define arama çubuğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA