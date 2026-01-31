Haberler

Eskişehir'de 2025 yılında 46 bin 929 motosiklet denetlendi

Eskişehir'de 2025 yılında yapılan motosiklet denetimlerinde 46 bin 929 motosiklet kontrol edildi. Yapılan denetimlerde birçok ihlal tespit edilirken, 7 bin 173 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince yapılan denetimlerde, yaya kaldırımı ve yaya yollarında motosiklet kullanmak, motosikletle akrobatik hareketler yapmak, iki aracın arasından geçmek, fazla yolcu taşımak, başka araca tutunarak motosiklet kullanmak ile koruma başlığı ve koruyucu tertibat takmadan seyir halinde olmak gibi ihlaller tespit edildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
