Haberler

Eskişehir'de pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Eskişehir'de pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'nda ailesiyle misafirliğe gittiği evin 3. katındaki pencereden düşen 3 yaşındaki Z.E.D. beton zemine çakılarak ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 3'üncü kattaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Şirintepe Mahallesi Erkara Sokakta meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte anneannesine misafirliğe gelen 3 yaşındaki Z.E.D, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3'üncü kattaki evin camından aşağı düştü. Beton zemine düşen çocuk, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD nükleer santral inşaatını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatilden dönen aile kabusu yaşadı: Alev alan otomobilden canlarını zor kurtardılar

Tatil dönüşü kabusu yaşadılar: Seyir halindeyken cayır cayır yandı
Trump'tan İran'ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil

İran tarihi kararı duyurdu, Trump'tan tek cümlelik yanıt geldi
Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

Sürüler halinde geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar
Kahinin tavsiyesiyle piyangodan 83 milyon lira kazandı

Kahinin dediğini harfiyen uyguladı, piyangodan 83 milyon lira kazandı
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci elde kimsenin beklemediği gelişme
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş

Ahbap soruşturmasında yeni perde! Skandal adım ilk kez ortaya çıktı
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur oğlunun gözaltına alınması sonrası sessizliğini bozdu

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur gözaltı sonrası sessizliğini bozdu