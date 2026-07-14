Haberler

Eskişehir'de 3. kattan düşen kadın öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 61 yaşındaki Huriye Bakılan, pencereden hava alırken demir korkulukların kopması sonucu 3. kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Işıklar Mahallesi Yamaner Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3. katında oğluyla yaşayan Huriye Bakılan (61), pencereden hava almaya çalıştığı sırada camdaki demir korkulukların yerinden kopmasıyla dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bakılan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bakılan'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 bin TL'lik dönerin faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti

Dönerin fiyatını duyan ekipler soluğu dükkanda aldı! Fatura ağır oldu
İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!

İşte Taylor Swift ve Travis Kelce'nin sır gibi sakladığı köpeği!
Bircan Bali'den Haluk Levent hakkında vahim iddialar

Haluk Levent'e bir darbe de ondan! İddiası hayli vahim

Savaş büyüyor! ABD saldırdı, İran Hürmüz'de iki tankeri hedef aldı

Dünya diken üstünde! Füzelerin hedefinde bu kez Arap ülkesi var
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı