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3 evden 1 milyon liralık hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

3 evden 1 milyon liralık hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de farklı tarihlerde 3 eve girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve 20 bin lira nakit para çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de girdikleri 3 evden yaklaşık 1 milyon liralık ziynet eşyası ile 20 bin lira nakit para çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 3 evde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlattı. Evlerden 20 bin lira nakit paranın yanı sıra yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı belirlendi. Hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin E.T. ve D.Ç. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı. Polis ayrıca şüphelilerle bağlantılı kişileri de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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