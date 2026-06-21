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Eskişehir'de zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

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Eskişehir Tepebaşı'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak ile Esenli Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, B.D. idaresindeki 26 UA 314 plakalı otomobille M.R.K. idaresindeki 26 PK 145 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki 06 DEF 417 plakalı otomobile daha sonra ise bir iş yerinin duvarına çarptı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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