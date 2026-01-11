Haberler

Eskişehir'de 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Buğra Karahisar, evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları durumu polise bildirdi, otopsi yapılacağı bildirildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 27 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.

Çamlıca Mahallesi Güllüce Sokağı'ndaki 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede tek başına yaşayan Buğra Karahisar'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Kapıyı çilingir yardımıyla açan ekipler, evde hareketsiz yatan Karahisar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli değerlendirilen Karahisar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
