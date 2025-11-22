Haberler

Eskişehir'de 225 Polisle Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı

Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde, 225 polis görev aldı. Denetimlerde 2 bin 147 kişi sorgulanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi ve çeşitli trafik ihlallerine ceza uygulandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 225 polisin katılımıyla asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevresinde denetimi yapıldı.

Farklı şubelerde görevli 225 polisin katıldığı denetimlerde 2 bin 147 kişi sorgulanırken, 80 umuma açık iş yeri denetlendi.

Kontrollerde "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli ile yoklama kaçağı olan 3 kişi yakalandı.

Öte yandan 4 işletmeye çeşitli eksiklerinden dolayı ceza uygulandı.

Ayrıca şüphe üzerine durdurulan 1 kişinin yapılan üst aramasında 31,85 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 204 araç kontrol edildi. Farklı ihlaller nedeniyle 15 araca toplam 74 bin 752 lira para ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
