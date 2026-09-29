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Eskişehir'de 21-28 Eylül'deki çalışmalarda 123 şüpheli ve firari hükümlü yakalandı

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Eskişehir'de 21-28 Eylül'deki çalışmalarda toplam 123 şüpheli ve firari hükümlü yakalandı. Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli ile 5 yıla kadar, 5 ila 10 yıl ve 10 yıl üzeri hapis cezası nedeniyle aranan firari hükümlüler yakalandı.

Eskişehir'de, 21-28 Eylül tarihlerinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda toplam 123 şüpheli ve firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 369 uygulama noktasında 1262 personel görev aldı.

Ekiplerin kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 78 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda ayrıca hakkında 5 yıla kadar hapis cezası nedeniyle arama kararı bulunan 35, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası nedeniyle aranan 7 ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası nedeniyle aranan 3 firari hükümlü yakalandı.

Kaynak: AA
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