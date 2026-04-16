Eskişehir'de çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Olayda M.F.G. bıçakla yaralanırken, diğer 4 kişi de darp edildi. Polis, çok sayıda şüpheliyi yakalayarak soruşturma başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M.F.G. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Kavgada E.G., E.Y, Ş.T. ve E.Ç. de darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada olayla ilgili çok sayıda şüpheli yakalandı.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
