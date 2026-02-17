Pencereden düşen 11 yaşındaki Umut, ağır yaralandı

ESKİŞEHİR'de 4 katlı binanın en üst katındaki pencereden düşen Umut T. (11), ağır yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Hakanlar Sokak'ta meydana geldi. Umut T., 4 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinin penceresinden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Umut T., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Umut T.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı