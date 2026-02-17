Haberler

Pencereden düşen 11 yaşındaki Umut, ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 4 katlı bir binanın en üst katından düşen 11 yaşındaki Umut T. ağır yaralandı. Olay, Odunpazarı ilçesinde meydana geldi ve sağlık ekipleri hemen müdahale etti.

ESKİŞEHİR'de 4 katlı binanın en üst katındaki pencereden düşen Umut T. (11), ağır yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Hakanlar Sokak'ta meydana geldi. Umut T., 4 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinin penceresinden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Umut T., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Umut T.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık

Dünya rahat nefes aldı: Anlaştık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu

Sanal oyundaki görevi yerine getiren Eymen'in acı sonu
Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın

Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Akın Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj

Bakan Gürlek'ten 4 meslek grubuna videolu mesaj
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü