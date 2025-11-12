Eskişehir'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte katılımcılar, çevre bilincinin artırılması ve doğaya katkı sağlanması amacıyla belirlenen alanda yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlikte konuşan Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Ayhan Güler, denetimli serbestlik yükümlülerinin de katkı sağladığı etkinliğin hem doğa bilincini hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini kaydetti.

Toplum olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Güler, doğayı korumanın önemine dikkati çekti.

Güler, her yıl düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü'ne destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin, kurum personelinin ve gönüllülerin katıldığı etkinlikle, çevreye katkı sunmak ve toplumda çevre duyarlılığı oluşturmak hedeflendi.