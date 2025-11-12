Haberler

Eskişehir'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

Eskişehir'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlediği fidan dikim etkinliği ile çevre bilincinin artırılmasına katkı sağladı. Denetimli serbestlik yükümlüleri ve gönüllülerin katıldığı etkinlikte, doğa koruma önemine dikkat çekildi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte katılımcılar, çevre bilincinin artırılması ve doğaya katkı sağlanması amacıyla belirlenen alanda yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlikte konuşan Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Ayhan Güler, denetimli serbestlik yükümlülerinin de katkı sağladığı etkinliğin hem doğa bilincini hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini kaydetti.

Toplum olarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Güler, doğayı korumanın önemine dikkati çekti.

Güler, her yıl düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü'ne destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin, kurum personelinin ve gönüllülerin katıldığı etkinlikle, çevreye katkı sunmak ve toplumda çevre duyarlılığı oluşturmak hedeflendi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Baba ocaklarına ateş düştü! Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu

Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat:

Doğru hisse senetlerine yatırım yapmak her şey değildir, ancak doğru bir yatırım stratejisiyle çalışmak, yatırımınızdan büyük kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Prof. Nelson, FY işlem sinyalleri bu yılın başından beri bana çok yardımcı oldu. Mevcut portföyüm 455.000 doların üzerinde. Portföyünüzü büyütmek istiyorsanız Telegram (Nildatrading) üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz

Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Beklenen oldu! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.