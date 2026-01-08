Haberler

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraflara oy verdi. Oylama, Anadolu Ajansı tarafından düzenleniyor.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Karakülah, makamında gerçekleştirdiği oylamada, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafını tercih eden Karakülah, "Portre" kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" adlı fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" karelerini seçen Karakülah, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
