Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Karakülah, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılını kutlandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı ziyaret etti.

Karakülah beraberindeki Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve Cumhuriyet başsavcı vekilleri ile İl Emniyet Müdürü Yılmaz'ı ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yılını kutladı.

Üzeyir Karakülah ve başsavcı vekilleri Eskişehir Adliyesinde görevli polis memurlarıyla bir araya geldi.

Adliyenin giriş noktalarında ve çeşitli birimlerinde görev yapan polisleri görevleri başında ziyaret eden Karakülah, onlara çiçek verdi.

Başsavcı Karakülah, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü de ziyaret etti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
500

