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Eskişehir Başkanı Ünlüce, Yeni Parti'ye Katıldı

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yeni Parti'ye katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yeni Parti'ye katıldı.

Ünlüce, yaptığı yazılı açıklamada, siyasi yolculuğunu bundan sonra Yeni Parti çatısı altında sürdüreceğini belirterek, Eskişehir'e ve hemşehrilerine hizmet etme kararlılığının değişmeden devam edeceğini kaydetti.

"Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum ve Yeni Parti'ye katılıyorum." ifadelerini kullanan Ünlüce, şunları belirtti:

"Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve verdiğimiz mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağım. Şairin dediği gibi 'ayrılık da sevdaya dahil.' Dün olduğu gibi bugün de tek gayem Yeni Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle, hep birlikle güzel bir gelecek inşa etmek olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var. Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim."

Kaynak: AA
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