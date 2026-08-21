Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldığını açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum ve YENİ Parti'ye katılıyorum" dedi. Ünlüce, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve verdiğimiz mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağım. Şairin dediği gibi 'ayrılık da sevdaya dahil.' Dün olduğu gibi bugün de tek gayem; YENİ Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle 'hep birlikle' güzel bir gelecek inşa etmek olacak. Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var: Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim."

Kaynak: ANKA