Karabük'te sağanak nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kuvvetli yağışlar sonucunda Köyceğiz köyünde mahsur kalan 3 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Taşkın nedeniyle yaya ulaşımını sağlayan köprünün zarar görmesi ve yolda çökme olması sonucu köye alternatif güzergahlardan ulaşım sağlandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Köyceğiz köyünde meydana gelen taşkında yaya ulaşımını sağlayan köprünün zarar görmesi sonucu 3 kişi mahsur kaldı.
Haber verilmesiyle bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi yardımıyla mahsur kalan kişileri kurtardı.
Tamışlar köyü Emiroğlu Mahallesi'ndeki yolda ise çökme meydana geldi.
Yol trafiğe kapatılırken, köye ulaşım alternatif güzergahlardan sağlandı.