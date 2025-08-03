Eskiören Köyü, Mahalle Statüsü için Halk Oylamasına Gitti

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören köyünün mahalle statüsüne kavuşması için halk oylaması yapılıyor.

Toplam 105 seçmenin bulunduğu köyde, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Yaşa-Nazende Metin Taziye Evi'nde kurulan tek sandıkta vatandaşlar saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Eskiören Köyü Muhtarı Nazım Cesur, AA muhabirine, köylerinin Yenifakılı'ya 2 kilometre uzaklıkta olduğunu, belediye imkanlarından daha iyi yararlanmak amacıyla mahalle statüsü almak istediklerini söyledi.

Cesur, ilçeye doğal bir yakınlık hissettiklerini ve bu imkandan faydalanmak için mahalle statüsü almak istediklerini belirtti.

Köy halkının Yenifakılı ilçesine mahalle olma yönünde talebi olduğunu kaydeden Cesur, "Vatandaşlarımızın 'mahalle olalım' yönündeki isteklerini Kaymakamlığa ilettim. Onların da onayını aldıktan sonra köylülerle toplantı yaptık. Köyümüzdeki nüfusun büyük çoğunluğu Yenifakılı'ya mahalle olmak istedi. Biz de bu süreci başlattık. Yüksek Seçim Kurulu bu tarihi uygun gördü. Şimdi de seçim yapıyoruz, köylülerimiz gelip oylarını kullanıyor." diye konuştu.

Oy kullanmaya eşiyle birlikte gelen köy sakinlerinden Mehmet Topçu ise Yenifakılı'ya bağlanarak bazı imkanlardan faydalanmak istediklerini belirtti.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.