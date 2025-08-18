Eski Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu'nun Cenaze İadesi Süresiz Ertelendi

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüksek mahkeme, eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu'nun naaşının, ülkesine iade edilmesinin süresiz ertelenmesine karar verdi.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Lungu'nun hayatını kaybettiği Güney Afrika'da bulunan Pretorya Yüksek Mahkemesi, Lungu'nun ailesi ile Zambiya hükümeti arasında yaşanan resmi cenaze töreni sorunu nedeniyle taraflara teslim etmediği cenazenin akıbetine dair yeni karar aldı.

Mahkeme, 8 Ağustos'ta Lungu'nun naaşının resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesine ilişkin aldığı kararın, Lungu ailesinin Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunması üzerine süresiz ertelenmesine hükmetti.

Zambiya hükümeti ile Lungu ailesi arasında cenaze töreni anlaşmazlığı

Zambiya'yı 2015-2021 yılları arasında yöneten eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, 5 Haziran'da Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.

Zambiya hükümeti, Lungu için resmi bir cenaze töreni düzenlemek istedi. Ancak Lungu'nun ailesi, merhumun vasiyetini gerekçe göstererek bu törene karşı çıktı. Lungu, vasiyetinde en büyük siyasi rakibi ve halefi olan mevcut Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın cenazeye katılmasını istemiyordu.

Aile, Lungu'nun naaşının Zambiya'ya nakledilmesine izin vermedi ve Johannesburg'da özel bir cenaze töreni düzenleme kararı aldı.

Bunun üzerine Zambiya hükümeti, bu törenin durdurulması için Güney Afrika'da mahkemeye başvurdu.

Pretorya Yüksek Mahkemesi, hükümet ile Lungu ailesi arasındaki anlaşmazlık çözülmeden cenaze töreni yapılamayacağına hükmetti.

8 Ağustos'ta görülen duruşmada mahkeme, Lungu'nun naaşının resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesine karar verdi. Lungu'nun ailesi ise bu kararı temyiz ederek Güney Afrika Anayasa Mahkemesine başvurdu.