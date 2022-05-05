Eski Yozgat Milletvekili Eyüboğlu için Meclis'te cenaze töreni

Vefat eden eski MHP Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu (92) için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Eyüboğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a vekaleten TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ferdi Şimşek, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil ile Meclis bürokratları ve personeli katıldı.

Eyüboğlu'nun biyografisinin okunduğu törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua edildi. Törenin sonrasında Eyüboğlu'nun yakınları taziyeleri kabul etti.

Eyüboğlu'nun cenazesi, bugün Keçiören Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yozgat Sarıkaya'da 1931'de doğan Ali Fuat Eyüboğlu, TBMM'de başkanvekili ile 4. ve 5. Dönem Yozgat milletvekili olarak görev aldı. Sarıkaya Belediye Başkanlığı da yapan Eyüboğlu, evli ve bir çocuk babasıydı.