Eski Yalıhüyük Belediye Başkanı Orhan Er'in cenazesi toprağa verildi
Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Yalıhüyük Belediye Başkanı Orhan Er'in cenazesi, Cuma namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Konya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Yalıhüyük Belediye Başkanı Orhan Er'in cenazesi toprağa verildi.
Konya Devlet Hastanesinde tedavi gören Er, hayatını kaybetti.
Er'in cenazesi, Cuma namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Er, 1984-1986'da Anavatan Partisinden belediye başkanı seçilmişti.