Sinan Ateş davası başlıyor! Ayşe Ateş'ten duruşma öncesi dikkat çeken mesaj

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması Sincan Cezaevi'nde öğle saatlerinde başlayacak. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ilk duruşma öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"VERECEĞİM HUKUK MÜCADELESİNİN İLK GÜNÜ"

Dava öncesinde adalet çağrısını yineleyen Ayşe Ateş, "Toplumsal huzurun anahtarını, en tabii hakkımızı, bütün insani haklarımızın güvencesini istiyoruz. Adalet istiyoruz, adalet! Hiç kimse bu kadar delil varken cinayeti yalnızca kör bir kayıkçının gördüğüne ikna olmamızı; kendini suç işleme özgürlüğüne sahip seçkin kitle zanneden bir kalabalığın 'Artık yasa dışı diye bir şey yok, çünkü bize yasa yok' dayatmasını kabullenmemizi beklemesin. Berrak suyu bulandırmaya, aklımızla alay etmeye kalkmasın. Yarın iki kızımın bakkaldan sakız alma, parkta, bahçede arkadaşlarıyla oyun oynama, okula yürüyerek gitme özgürlüğünü, insan gibi yaşama hakkını geri almak için vereceğim hukuk mücadelesinin ilk günü" ifadelerini kullandı.

"VAZGEÇERSEM KIZLARIMIN NORMAL BİR HAYATI OLMAYACAK"

Ateş, paylaşımının devamında, "Biliyorum ki ben vazgeçersem, babalarının katilleri elini kolunu sallayarak sokakta gezmeye devam ederse kızlarımın asla normal bir hayatı olmayacak. Ne çocukluklarını ne de gençliklerini yaşayabilecekler. Bizi bu mücadelede yalnız bırakmayanlara teşekkür ederim." sözleriyle davaya katılacaklara teşekkür etti.

MÜEBBET HAPİSLE YARGILANIYORLAR

Düzenlenen iddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine getirip, olayın ardından kaçıran Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, iştirak halinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan "silahlı eylemi organize ettiği" iddia edilen Doğukan Çep ve şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın ise "suça azmettiren olarak maktüle yönelik toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME"

Sanıklardan Zekeriya Asarlaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çaglar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın "istirak halinde islenen suça yardım eden fail olarak maktüle yönelik toplu halde, istirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hapis cezası isteniyor.