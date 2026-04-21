Gülistan Doku Soruşturması... Eski Tunceli Valisi Sonel, Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sonel, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye getirildi.

Haber: Orhan Bozkurt

(ERZURUM) - Gülistan Doku soruşturması şüphelisi eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındıktan sonra Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a getirilen Tuncay Sonel emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Erzurum Adliyesi'nde cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, ifade işleminin ardından Sonel'i tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönemdeki korumasının da arasında bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma Tunceli'de sürdürülüyor.

Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel hakkındaki adli süreç Erzurum'da yürütülüyor.

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
Gülistan Doku'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu

Cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu
Tedesco, Çaykur Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Kulübeye gönderiliyor

Rizespor maçının faturasını o isme kesti: Bu akşam 11'de olmayacak
Galatasaray'ı da ilgilendiriyor! Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğiyle ilgili karar

Yeni sezondaki takımına karar verdi

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Gülistan Doku'nun cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu

Cesedini evde mi sakladılar? Gizli tanık: Kötü kokular geliyordu
Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Ronaldinho tek hareketiyle Brezilyalı fenomeni madara etti

Bakmayın 46 yaşında olduğuna! Tek hareketle ünlü fenomeni madara etti

MHP Ardahan il teşkilatını feshetti

MHP bir il teşkilatını daha feshetti