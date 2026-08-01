Haberler

Eski Tokat Milletvekili Diren, son yolculuğuna uğurlandı

Eski Tokat Milletvekili Diren, son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren CHP 22'nci ve 23'üncü dönem Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren (79), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren CHP 22'nci ve 23'üncü dönem Tokat Milletvekili Orhan Ziya Diren (79), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da 30 Temmuz'da hayatını kaybeden CHP 22'nci ve 23'üncü dönem Tokat Milletvekili ve DİMES Meyve Suları Grubu'nun kurucusu Orhan Ziya Diren'in cenazesi, bu sabah memleketi Tokat'a getirildi. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren'in babası Orhan Ziya Diren için Ali Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Orhan Ziya Diren'in cenazesi, Erenler Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazeye Diren ailesi ve yakınlarının yanı sıra, iş insanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'ta rezil paylaşımları vardı! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı

TikTok'ta rezil paylaşımları vardı! Neyse ki ekipler gerekeni yaptı
Şarkıcı Güllü’nün ölümünde soruşturma tamamlandı: Kızı 1 numaralı sanık

Güllü’nün ölümünde soruşturma tamamlandı: 1 numaralı sanık en yakını

Bodrum'da Fatih Terim rüzgarı! Bir de sürpriz misafiri vardı

Bodrum'da Fatih Terim rüzgarı! Bir de sürpriz misafiri vardı
Binlerce kilometre uzaktan gelip İstanbul’un kabusu oldular

İstanbul'un yeni kabusu! Dünyanın en istilacı 100 canlısı arasında
Eşek arıları mobilya ustasının sonu oldu: Yuvalarına sıcak su dökünce...

Eşek arılarını öldürmek isterken kendi canından oldu

Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş